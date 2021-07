Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée : La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch Le Havre, 29 août 2021-29 août 2021, Le Havre. Visite guidée : La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch 2021-08-29 11:00:00 – 2021-08-29

Le Havre Seine-Maritime La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch, parcours #2. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Le guide vous entraîne vers des secteurs moins connus mais cependant essentiels pour saisir toute la subtilité de la reconstruction du Havre. Au travers quelques bâtiments emblématiques, vous découvrez comment les architectes ont réussi à exprimer leur créativité sans nuire à la cohérence de l’ensemble. Le parcours #2 se déploie à la lisière du centre reconstruit du square Saint-Roch au Printemps, il comprend la visite de l’église Saint-Michel. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h Accessible aux personnes à mobilité réduite. La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch, parcours #2. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Le guide vous entraîne vers des secteurs moins connus mais cependant essentiels pour saisir toute la subtilité de la reconstruction du… +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ La reconstruction du Havre du côté du square Saint-Roch, parcours #2. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Le guide vous entraîne vers des secteurs moins connus mais cependant essentiels pour saisir toute la subtilité de la reconstruction du Havre. Au travers quelques bâtiments emblématiques, vous découvrez comment les architectes ont réussi à exprimer leur créativité sans nuire à la cohérence de l’ensemble. Le parcours #2 se déploie à la lisière du centre reconstruit du square Saint-Roch au Printemps, il comprend la visite de l’église Saint-Michel. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h Accessible aux personnes à mobilité réduite. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.49437#0.10173