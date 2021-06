Condé-en-Normandie Office de tourisme Calvados, Condé-en-Normandie Visite guidée : la reconstruction de Condé-sur-Noireau Office de tourisme Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie

Office de tourisme, le samedi 18 septembre à 14:00

L’office de tourisme vous propose une balade guidée sur la reconstruction de Condé-sur-Noireau, détruite par les bombardements alliés en juin 1944. Cette reconstruction débuta en 1945 et s’acheva en 1963 par l’inauguration de la mairie. Venez découvrir et comprendre cette intense période de construction qui a fortement marqué la ville. Départ à 14h de la médiathèque. Intense période de construction de 1945 à 1963, suite à la destruction de la ville par les bombardements alliés en juin 1944. Venez découvrir et mieux comprendre cette période qui a marqué la ville. Office de tourisme 27 avenue de Verdun, 14110 Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Condé-sur-Noireau Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

