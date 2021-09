Guingamp Ancienne prison à Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp Visite guidée La Prison de Guingamp Ancienne prison à Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Visite guidée La Prison de Guingamp Ancienne prison à Guingamp, 18 septembre 2021, Guingamp. Visite guidée La Prison de Guingamp

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne prison à Guingamp

La prison restaurée abrite dès 2019 le Centre d’Art d’intérêt national, GwinZegal. Depuis septembre 2021, l’Institut national supérieur d’éducation artistique et culturelle transforme ainsi une prison en école. **Sam 18 et Dim 19 septembre : Les bistrots de l’histoire** : En septembre 2009, un Bistrot de l’Histoire dédié aux usines métallurgiques Tanvez (1856-1966), avait été enregistré dans un restaurant ouvrier du territoire. De nombreux témoins et historiens avaient pu s’exprimer en direct. À découvrir dans une cellule témoin de la Prison, transformée pour l’occasion en “**cabine d’écoute**”. La prison restaurée abrite le Centre d’Art d’intérêt national, GwinZegal. Depuis septembre 2021, l’Institut national supérieur d’éducation artistique et culturelle transforme ainsi une prison en école Ancienne prison à Guingamp 3 rue Auguste Pavie, 22200, Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Ancienne prison à Guingamp Adresse 3 rue Auguste Pavie, 22200, Guingamp Ville Guingamp lieuville Ancienne prison à Guingamp Guingamp