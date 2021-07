Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée « La première Guerre Mondiale: une guerre totale » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée « La première Guerre Mondiale: une guerre totale » Musée de la Grande Guerre, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Meaux. Visite guidée « La première Guerre Mondiale: une guerre totale »

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 25 juillet

Pourquoi ce conflit est-il considéré comme la première guerre mondiale et totale de l’époque contemporaine ? Si la Première Guerre mondiale est une guerre franco-allemande, elle implique également des territoires et des ressources du monde entier. À travers cette visite, découvrez l’étendue de la mobilisation des ressources et de la participation des sociétés civiles et militaires !

Inclus dans le prix du billet d’entrée

Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T12:30:00

Meaux, Seine-et-Marne

