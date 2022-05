Visite guidée : la “Petite Genève” le Protestantisme à Sedan Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil Sedan Ardennes 5.5 5.5 EUR Sedan Après la conversion de ses princes au calvinisme en 1562, Sedan devient un refuge pour les protestants qui affluent dans la cité en y apportant leurs savoir-faire et leur culture, faisant éclore une Petite Genève. Malgré la Révocation de l’Édit de Nantes, la communauté protestante sedanaise a survécu et s’est fait construire en 1896 un nouveau temple, que nous visiterons. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil Sedan

