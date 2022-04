Visite guidée – La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée – La nature au Touquet, une source d'inspiration pour les peintres Le Touquet-Paris-Plage, 22 avril 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

2022-04-22 – 2022-08-31

Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Vendredi 22 avril 2022 – 14h30

Vendredi 6 mai 2022 – 14h30

Dimanche 19 juin 2022 – 14h30

Jeudi 30 juin 2022 – 14h30

Dimanche 3 juillet 2022 – 14h30

Lundi 18 juillet 2022 – 14h30

Dimanche 31 juillet 2022 – 14h30

Vendredi 12 août 2022 – 14h30

Mercredi 31 août 2022 – 14h30 Durée : 2h environ à pied

Jauge limitée

Tarif plein : 8 € – Tarif réduit : 4 € – Gratuit – de 12 ans

Famille : 20 € (2 adultes/2 enfants) Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet

Sur réservation au 03 21 06 72 00

