Visite guidée : La naissance d’un Territoire

De nombreux documents d'archives, objets, œuvres d'art et autres photographies vous font voyager jusqu'aux origines du Territoire de Belfort. Proposée par la Ville de Belfort et le Conseil départemental dans le cadre du 100e anniversaire de la création du Territoire de Belfort. Dès 10 ans. Entrée libre. Sur réservation : 03 84 54 56 40 ou mediationmusees@mairie-belfort.fr

