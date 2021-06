Louviers Eglise du Lieroult Eure, Louviers Visite guidée « La naissance de Saint-Pierre-lès-Elbeuf » Eglise du Lieroult Louviers Catégories d’évènement: Eure

Eglise du Lieroult, le samedi 18 septembre à 15:00

Durant cette balade commentée, vous découvrirez l’histoire de la naissance de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, commune nouvelle du XIXe siècle. Elle est le fruit de la réunion d’un quartier de Caudebec-lès-Elbeuf et de Saint Pierre du Lieroult, alors commune du départemetn de l’Eure. Visité guidée par Paul Sément : « La naissance de Saint-Pierre-lès-Elbeuf en 1857 » Eglise du Lieroult Rue de louviers, 27400 Louviers Louviers Eure

