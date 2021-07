Nîmes Musée des Beaux-Arts Gard, Nîmes Visite guidée « La mosaïque romaine dite du « Mariage d’Admète » » Musée des Beaux-Arts Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite guidée « La mosaïque romaine dite du « Mariage d’Admète » » Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes. Visite guidée « La mosaïque romaine dite du « Mariage d’Admète » »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Découverte en 1883 lors de la construction des halles, elle est une œuvre majeure des collections du musée des Beaux-arts. Venez découvrir l’histoire de sa découverte, son inscription dans le bâtiment due à l’architecte nîmois Max Raphel, son iconographie … Samedi et dimanche à 15h – durée 30 minutes Sur réservation au 04 66 76 71 82 Découverte en 1883 lors de la construction des halles, elle est une œuvre majeure des collections du musée des Beaux-arts. Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Musée des Beaux-Arts Nîmes