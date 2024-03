Visite guidée « La manufacture Castex » RDV Patio Office de Tourisme Dax, jeudi 16 mai 2024.

Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville.

Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 15:00:00

fin : 2024-05-16

RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

