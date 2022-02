Visite guidée: La maison forte de Cheyrac Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Édifice du 16e siècle, surnommée « la maison de l’alchimiste », il fut la propriété de l’intendant des seigneurs de Polignac puis l’atelier du célèbre graveur André Jacquemin.



Rendez-vous bourg de Cheyrac

