[VISITE GUIDÉE] La Maison Bleue de Da Costa Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[VISITE GUIDÉE] La Maison Bleue de Da Costa Dives-sur-Mer, 6 juillet 2022, Dives-sur-Mer. [VISITE GUIDÉE] La Maison Bleue de Da Costa La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson Dives-sur-Mer

2022-07-06 17:00:00 – 2022-07-06 La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson

Dives-sur-Mer Calvados L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un immigré portugais passa 30 ans de sa vie à construire.

Rendez-vous sur place. L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un… L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un immigré portugais passa 30 ans de sa vie à construire.

Rendez-vous sur place. La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson Ville Dives-sur-Mer lieuville La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

[VISITE GUIDÉE] La Maison Bleue de Da Costa Dives-sur-Mer 2022-07-06 was last modified: by [VISITE GUIDÉE] La Maison Bleue de Da Costa Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 6 juillet 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados