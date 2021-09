Lourdes Mairie Hautes-Pyrénées, Lourdes Visite guidée “La Mairie au cœur de la démocratie locale” Mairie Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sur les traces de l’architecte Jean- Marie Lacrampe, découvrez l’ancienne villa Roques devenue mairie de Lourdes. N’hésitez pas à profiter de cette ouverture exceptionnelle et partager cette visite en famille. Durée : 1h Réservation obligatoire

Sur réservation, pass sanitaire obligatoire

Sur les traces de l'architecte Jean-Marie Lacrampe, découvrez l'ancienne villa Roques devenue mairie de Lourdes. Mairie 2 rue de l'Hôtel de Ville, 65100 Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

