Visite guidée « La Macérienne, une audace permanente »

### Visitez l’ancienne usine et ses ateliers. Créée en 1894 par Clément-Bayard (1855-1928) à Mézières, l’usine La Macérienne a fonctionné pendant près d’un siècle. Elle a produit des pièces pour les vélos, l’automobile, les dirigeables et les aéroplanes destinées à l’usine-mère de Levallois-Perret. Après la grande guerre, elle a été une fonderie indépendante qui a travaillé pour le transport, les engins de travaux publics, et le matériel agricole jusqu’en 1984. Dans le cadre de la Face B du Cabaret Vert, l’Association des Amis de la Macérienne Clément-Bayard vous invite à découvrir l’histoire d’une usine emblématique et ses différents ateliers.

Gratuit. Entrée libre. Visite libre en continu et visite commentée à 10h, 14h et 16h. Durée de la visite guidée : 1h30. Départ au stand de l’association.

Ancienne usine La Macérienne 10 avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00