Visite guidée « la lumière à tous les étages »

Musée des Beaux-Arts de Nancy, le samedi 3 juillet à 20:00

Départ toutes les trentes minutes : 20h ; 20h30 ; 21h ; 21h30 ; 22h ; 22h30 ; 23h

nombre de places limité

Les artistes entretiennent depuis toujours un rapport singulier avec la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle. Profitez de cette visite guidée pour en découvrir toutes les spécificités ! Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy Meurthe-et-Moselle

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

