L’équipe de Cap Loire vous propose de vous accompagner dans la salle d’exposition pour vous guider pas à pas dans l’univers de la batellerie de Loire. De la pirogue à l’automoteur, comment les bateaux de Loire ont-ils évolué au fil du temps ? C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur la Loire, fleuve légendaire et théâtre d’une intense activité économique.

Tarifs : 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Parc de decouverte cap loire Adresse Parc de découverte Cap Loire 20 rue d'Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire Ville Montjean-sur-Loire