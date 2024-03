Visite guidée La libération de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 16 juin 2024.

Visite guidée La libération de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le 6 juin 1944, l’opération Overlord commence. L’objectif du débarquement sur la plage d’Utah Beach est clair, reprendre Cherbourg et son port en eau profonde afin d’acheminer les hommes et le matériel qui permettront de reprendre la France et l’Europe. Le 23 juin, les soldats sont devant la ville. Le 26, la reddition est signée. Mais le port à été fortement détruit et miné et il faudra un mois aux alliés pour le remettre en état.

Visite réalisée par un guide conférencier en partenariat avec la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Durée 2h Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

