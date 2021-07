La Guerche-de-Bretagne 34,rue de Nantes / La Guerche de Bretagne Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Visite guidée “La Guerche des Seigneurs” 34,rue de Nantes / La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

34, rue de Nantes / La Guerche de Bretagne, le samedi 18 septembre à 17:30

Eclairage sur la Collégiale et ses jardins, le jardin médiéval et la motte féodale. Visite réalisée par Animations et Culture. Rendez-vous devant le Panier St-Ex à 17h30 au 6 rue Notre Dame Inscription obligatoire. Visite dans le respect des règles sanitaires.

Visite réalisée par Animations et Culture. / Inscription en amont par téléphone et lors des JEP au Panier St-Ex au 6 rue Notre Dame

Découverte de La Guerche du temps des Seigneurs 34,rue de Nantes / La Guerche de Bretagne 34, rue de Nantes 35130 La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

