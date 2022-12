Visite guidée : La grotte aux galets Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Seine-Maritime

Visite guidée : La grotte aux galets 4 Avenue du Colonel Rémy Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

2023-03-04

Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval Regards sur les paysages de la Côte d’Albâtre – Organisé par Pays d’art et d’histoire Témoignage de l’activité aujourd’hui disparue du ramassage de galets, la grotte se situe au pied d’une falaise dans un écrin de verdure. Ce site protégé est devenu une niche écologique qui abrite une colonie de chauves-souris pipistrelles. Aux abords du site, vous seront présentées l’histoire de la grotte et du métier de ramasseur de galets ainsi que les principales caractéristiques des nouvelles habitantes. Visites à 14h30, 15h15 et 16h.

Durée : 40 min.

Réservation obligatoire.

