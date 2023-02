Visite guidée : La gare de Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : La gare de Valence, 20 mai 2023, Valence . Visite guidée : La gare de Valence RDV Maison des Têtes Valence Drome

2023-05-20 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-20 Valence

Drome EUR L’arrivée du chemin de fer au milieu du XIXème siècle fait partie de ces grandes étapes qui vont totalement bouleverser la cité. La naissance de ce nouveau quartier va faire entrer Valence dans la modernité. Suivez le guide ! Valence

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse RDV Maison des Têtes Valence Drome Ville Valence lieuville Valence Departement Drome

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Visite guidée : La gare de Valence 2023-05-20 was last modified: by Visite guidée : La gare de Valence Valence 20 mai 2023 Drôme RDV Maison des Têtes Valence Drome Valence

Valence Drome