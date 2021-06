Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée : La galerie des curiosités Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée : La galerie des curiosités

le samedi 3 juillet à 22:00

Des objets chargés d’histoire regroupés dans une galerie des curiosités qui vont vous suprendre : Le couperet de l’ancienne guillotine du bourreau de la cour de Douai, le Bouddha Amithäbha ou encore collier de fer autant de curiosités dont l’histoire ne vous laissera pas indifférent. Découverte de la galerie des curiosités Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin :

2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00

