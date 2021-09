Rives Rives Isère, Rives Visite guidée «La Fure au temps des grandes industries» Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Visite guidée «La Fure au temps des grandes industries» Rives, 18 septembre 2021, Rives. Visite guidée «La Fure au temps des grandes industries» 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 11:30:00

Rives Isère Au cœur de la vallée, longeant le lit de la rivière et ses canaux, venez découvrir la Fure et les derniers témoins de son histoire industrielle : de l’eau pour forger et fabriquer le papier. Guidé par le Pays d’art et d’histoire. pah@paysvoironnais.com +33 4 76 93 16 99 https://www.paysvoironnais.info/agenda-pays-art-histoire.html#.YNnGOn46-M8 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

