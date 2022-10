Visite guidée – La forêt du Touquet à la lueur des lanternes Le Touquet-Paris-Plage, 28 octobre 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Visite guidée – La forêt du Touquet à la lueur des lanternes

2022-10-28 – 2022-10-28

Le Touquet-Paris-Plage Vendredi 28 octobre 2022 – 18h15

Dans la pénombre naissante d’un soir d’automne, nos sens se mettent en éveil : la forêt bruisse alors d’une faune mystérieuse et invisible. On ne fait plus un bruit, on retient son souffle. Quel était cet animal dont on a à peine distingué la silhouette derrière les arbres ? A la lumière de la lanterne, Isabelle vous guide et vous fait découvrir la forêt d’une toute autre manière…

Durée : 1h30 environ à pied / Lanternes fournies

Jauge limitée

9€/adulte

6€/enfant de 6 à 17 ans inclus

24€/2 adultes-2 enfants

Rendez-vous : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots.

Sur réservation au 03 21 06 72 00.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00

Perron du Palais des Congrès

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage

