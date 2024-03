Visite guidée: « La floraison de l’amandier » Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence, samedi 9 mars 2024.

Les Amandiers sont en fleurs ! Venez découvrir l’histoire de l’Amandier en Provence dans les Jardins du Roy René !

L’amande est un peu comme notre petit trésor c’est la matière première essentielle pour la confection de nos calissons d’Aix et nougats de Provence. Suivez le guide et découvrez pas à pas l’amandier et sa floraison, ainsi que l’engagement du Roy René pour redynamiser la filière amande sur notre territoire.



Visite guidée en français + dégustations. Durée 1h30 environ.



Une partie de la visite est en extérieur prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées). 3 3 EUR.

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur visites@calisson.com

