Visite guidée : La ferme Dumesnil 2021-07-01 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-01 17:45:00 17:45:00

Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime Saint-Vincent-Cramesnil Au sein d’une ferme traditionnelle du Pays de Caux, la famille Dumesnil produit une large gamme de fromages (dont une tome au café) ainsi que des produits laitiers, de délicieux biscuits et des tartes salées. La visite de l’exploitation, membre du Collège culinaire de France, se poursuivra par la découverte de la transformation du lait en fromage et celle d’un nouveau drive fermier. En fin d’après-midi, vous pourrez profiter de la vaste boutique de produits locaux pour préparer votre pique-nique. Le jeudi 1er juillet de 16h30 à 17h45.

Cette visite est principalement destinée à un public adulte. Une visite spécifique pour enfants est organisée le jeudi 19 août.

Tarif : 5€ par adulte et 3€ par enfant (- de 10 ans).

