Saône-et-Loire

Visite guidée » La face cachée de Notre-Dame de Cluny » Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Cluny. Visite guidée » La face cachée de Notre-Dame de Cluny »

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois

Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de l’Eglise Notre-Dame. Admirez les nombreuses sculptures, son architecture du premier gothique.. Elle n’aura plus de secret pour vous !

5€ | Gratuit – 26 ans

Celle que l’on voit mais que l’on ne regarde pas Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois 6 rue mercière 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

