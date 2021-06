Évreux Musée d'art,d'histoire et d'archéologie Eure, Évreux Visite guidée : La face caché du musée Musée d’art,d’histoire et d’archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Visite guidée : La face caché du musée Musée d’art,d’histoire et d’archéologie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Évreux. Visite guidée : La face caché du musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art, d’histoire et d’archéologie

Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir les portes des réserves du musée ? Suivez Camille Gross, conservatrice du patrimoine et directrice du musée d’Evreux, dans les coulisses du musée et découvrez les secrets de conservation de ses riches collections.

sur inscription

Visite des coulisses du musée Musée d’art,d’histoire et d’archéologie 6 rue Charles-Corbeau 27000 EVREUX Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Musée d'art,d'histoire et d'archéologie Adresse 6 rue Charles-Corbeau 27000 EVREUX Ville Évreux lieuville Musée d'art,d'histoire et d'archéologie Évreux