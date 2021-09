Avranches Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Avranches, Manche Visite guidée : La fabrication des manuscrits Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Visite guidée : La fabrication des manuscrits Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, 19 septembre 2021, Avranches. Visite guidée : La fabrication des manuscrits

le dimanche 19 septembre à Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel

Le week-end des 18 et 19 septembre correspond aux dernières journées d’exposition des manuscrits étudiés par le Centre de Recherche sur la Conservation (du CNRS) dans le cadre du programme de recherche EMMA (Étude Matérielle des Manuscrits Anciens du Mont Saint-Michel). Dernière chance d’en apprendre un peu plus sur les matériaux utilisés par les moines copistes pour réaliser leurs remarquables enluminures et pages d’écriture !

Réservation conseillée (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire.

Découvrez les secrets de fabrication d’un codex, du parchemin à la reliure, en passant par l’art del ‘écriture et de l’enluminure, pour mieux admirer les manuscrits de la Salle du Trésor. Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Place d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Adresse Place d'Estouteville, 50300 Avranches Ville Avranches lieuville Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Avranches