Classée Monument Historique, **la Distillerie de Wambrechies** est l’une des dernières distilleries de Genièvre : l’alcool traditionnel du Nord. Partez à la découverte de ce formidable héritage du patrimoine industriel et régional **créé en 1817**. La visite dure 45 minutes et se termine par une dégustation. **Réservation obligatoire** au 03 20 14 91 90 au à [[tourisme@wambrechies.com](mailto:tourisme@wambrechies.com)](mailto:tourisme@wambrechies.com). Masque obligatoire. _*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération._

Sur réservation, 6,50€ pour les adultes,4,30€ pour les enfants de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

