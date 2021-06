Visite guidée : La communauté Emmaüs Cauville-sur-Mer, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Cauville-sur-Mer.

Visite guidée : La communauté Emmaüs 2021-07-13 14:00:00 – 2021-07-13

Cauville-sur-Mer Seine-Maritime Cauville-sur-Mer

Installée à Cauville-sur-Mer depuis 1973, la communauté Emmaüs du Havre développe des actions de solidarité dans le but de lutter contre les injustices sociales et l’exclusion. Cette visite, animée par un compagnon et un membre de l’équipe d’Emmaüs, vous permettra de découvrir les coulisses du site et le circuit des objets vers une seconde vie, du tri à la vente en boutique.

Le mardi 13 juillet de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45. A partir de 12 ans.

Tarif : 3€

+33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/a-voir-a-faire/visiter/visites-accompagnees/les-rendez-vous-de-loffice/?id1[geo]=50.29109404231143~1.3156127929687502~48.647427805533546~-0.26367187500000006

