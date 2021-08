Aniane Abbaye d'Aniane Aniane, Hérault Visite guidée “La colonie pénitentiaire pour mineurs” Abbaye d’Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Après la Révolution française, l’ancienne abbaye d’Aniane a été transformée en filature puis en Maison centrale en 1845, puis en Maison d’Éducation Correctionnelle pour garçons en 1885 avant d’évoluer vers une Institution Publique d’Éducation Surveillée en 1953. Pourquoi a-t-on choisi un tel lieu pour construire une prison? L’abbaye d’Aniane est-elle le seule cas en France ? Comment est-on passé de détenus adultes à des mineurs ? Comment a évolué la justice des mineurs au cours des XIXe et XXe siècles ? Cette visite guidée des anciens bâtiments conventuels donne des réponses à ces questions en abordant cet aspect méconnu et intrigant de l’histoire de l’abbaye d’Aniane.

En 1885, l’ancienne abbaye d’Aniane devient une Maison d’Éducation correctionnelle pour mineurs. Cette visite guidée aborde un aspect méconnu et intrigant de l’histoire du site.. Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud 34150 Aniane Aniane Hérault

