Visite guidée : la clé des champs Sélestat, 20 juin 2021-20 juin 2021, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

0 EUR C’est avec plaisir que je vous ouvre les portes des coulisses de « l’épicerie des petites fées » où je vous transmettrai comment je cultive les lentilles, pois chiches, soja et épeautre, de la fourche à la fourchette, pour qu’elles n’aient plus de secret pour vous. Accès : passer après le magasin « Centrakor » et continuer tout droit direction les champs en suivant le fléchage des fées jusqu’à la tonnelle verte.

