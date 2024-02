Visite guidée La cité XXL de Cluny Office de Tourisme Cluny, mercredi 1 mai 2024.

Visite guidée La cité XXL de Cluny Office de Tourisme Cluny Saône-et-Loire

Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-médiévale de Cluny en XXL en 1h30 !

La cité médiévale de Cluny est un véritable trésor. Le bourg de Cluny offre une richesse architecturale et culturelle très complémentaire à la visite de l’abbaye.

Les maisons médiévales mais aussi les autres églises, les portes de la ville, le mur d’enceinte, les tours de défense, les puits et le système hydraulique souterrain… autant d’éléments qui font la richesse et l’intérêt de la Cité XXL, que l’on soit touriste ou habitant, désireux de découvrir la ville autrement

Laissez-vous guider !

Réservation en ligne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 12:30:00

Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cluny-tourisme.com

