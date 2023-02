Visite guidée : La Cité-jardin de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Nievre Nouveauté 2021 !

Visite guidée “A la découverte de la cité jardin de Varennes Vauzelles “: une visite guidée qui vous raconte le passé de cette cité jardin encore très bien conservée.

Durant 1h30, suivez la guide pour découvrir (ou re-découvrir !) les maisons des ouvriers, l’Hôtel du Nivernais ou encore l’Eglise Notre Dame.

Rendez-vous le 15/06 et le 10/08 à 10h30.

Et Nouveauté 2023 !

Balade aux lanternes : la cité jardin en nocturne

Rendez-vous le jeudi 6 juillet et le vendredi 1er septembre à 21h.

Rendez-vous au Square Maurice Thorez.

A partir de 6 ans.

Tarifs : de 6 à 11 ans : 4€ / dès 12 ans : 8€.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement

L'Office de tourisme se réserve le droit d'annuler une date en cas de force majeure.

