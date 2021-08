Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles Visite Guidée : La Cité-jardin de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles EUR La cité jardin fête ses 100 ans ! Pour l’occasion, l’Office de Tourisme Intercommunal de Nevers Agglomération et la ville de Varennes Vauzelles ont travaillé ensemble pour vous proposer une visite guidée qui vous raconte le passé cette cité jardin encore très bien conservée. Durant 1 heure, suivez le guide pour découvrir (ou re-découvrir !) les maisons des ouvriers, l’Hôtel du Nivernais ou encore l’Eglise Notre Dame.

3 dates sont proposées :

– Vendredi 23 juillet à 17h

– Lundi 23 août à 10h30

– Vendredi 10 septembre à 19h30 en semi-nocturne

Rendez-vous sur la Place de la Bonne Dame de l’Orme.

Ouverte à tous, 20 personnes maximum.

