Hérault Lodève 5 5 EUR Parcourez le centre historique de Lodève à la découverte des monuments emblématiques de l’ancienne cité épiscopale. Accompagné.e.s de notre guide, plongez dans le riche passé de la ville au travers d’un ensemble architectural témoignant de l’importance du diocèse de Lodève. Une occasion d’admirer et d’apprendre à connaître la cathédrale Saint-Fulcran et son cloître, belle illustration du style gothique languedocien, ainsi que l’ancien palais épiscopal, sa cour d’honneur, témoins des derniers évêques de Lodève… Une visite mettant en lumière cet ensemble remarquable, entre histoire et architecture.

Durée 1h15. Tout public.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 04 67 88 86 44 – Réservez vos billets via la billetterie en ligne

