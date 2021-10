Guérande Départ de l'Office de tourisme Guérande, Loire-Atlantique Visite guidée ‘La cité en lumière’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Visite guidée ‘La cité en lumière’ Départ de l’Office de tourisme, 21 décembre 2021, Guérande. Visite guidée ‘La cité en lumière’

du mardi 21 décembre au jeudi 30 décembre à Départ de l’Office de tourisme

Plongez dans l'ambiance de Noël et partez à la découverte du patrimoine guérandais autrement grâce au plan lumière mis en place par la ville de Guérande. **Information Covid19 : Présentation du pass sanitaire obligatoire. ** Le circuit et contenu des visites ont été adaptés, afin d'éviter les zones les plus fréquentées.

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T17:30:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-23T17:30:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-28T17:30:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-30T17:30:00 2021-12-30T19:00:00

