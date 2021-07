Visite guidée “la cité des fifres” Bischwiller, 8 août 2021, Bischwiller.

Visite guidée “la cité des fifres” 2021-08-08 14:30:00 – 2021-08-08 15:30:00

Bischwiller Bas-Rhin

En attendant de célébrer tous ensemble la prochaine Fête des Fifres (la célèbre « Pfifferdaj », en alsacien), une visite guidée inédite évoque les figures et les moments marquants de cette fête populaire multiséculaire. Transférée à Bischwiller en 1686, l’assemblée annuelle des musiciens ambulants et saltimbanques de Basse-Alsace, réunis en corporation, se déroulait selon un rituel précis et fascinant. Accompagnés d’un guide, partez en balade dans le centre-ville de Bischwiller, pour découvrir les lieux et les secrets de la fête.

En attendant de célébrer tous ensemble la prochaine Fête des Fifres (la célèbre « Pfifferdaj », en alsacien), une visite guidée inédite évoque les figures et les moments marquants de cette fête populaire multiséculaire.

En attendant de célébrer tous ensemble la prochaine Fête des Fifres (la célèbre « Pfifferdaj », en alsacien), une visite guidée inédite évoque les figures et les moments marquants de cette fête populaire multiséculaire. Transférée à Bischwiller en 1686, l’assemblée annuelle des musiciens ambulants et saltimbanques de Basse-Alsace, réunis en corporation, se déroulait selon un rituel précis et fascinant. Accompagnés d’un guide, partez en balade dans le centre-ville de Bischwiller, pour découvrir les lieux et les secrets de la fête.

dernière mise à jour : 2021-07-24 par