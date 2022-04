VISITE GUIDÉE ‘LA CITÉ BRETONNE’ Guérande, 23 avril 2022, Guérande.

VISITE GUIDÉE ‘LA CITÉ BRETONNE’ Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande

2022-04-23 – 2022-04-23 Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois

Guérande Loire-Atlantique Guérande Loire-Atlantique

Voyagez au Moyen-Âge à la découverte de la cité médiévale et de son histoire bretonne, une visite incontournable ! Guérande, témoin de son passé, possède un patrimoine remarquable. Montez sur les remparts et admirez les monuments emblématiques.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

contact@labaule-guerande.com +33 2 40 24 34 44 http://www.labaule-guerande.com/

Voyagez au Moyen-Âge à la découverte de la cité médiévale et de son histoire bretonne, une visite incontournable ! Guérande, témoin de son passé, possède un patrimoine remarquable. Montez sur les remparts et admirez les monuments emblématiques.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande

dernière mise à jour : 2022-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire