Visite guidée La Ciotat, ville portuaire, ville de Lumière La Ciotat, 20 juillet 2022, La Ciotat.

Visite guidée La Ciotat, ville portuaire, ville de Lumière Quai François Mitterrand Port Vieux de La Ciotat La Ciotat

2022-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-16 19:30:00 19:30:00 Quai François Mitterrand Port Vieux de La Ciotat

La Ciotat 13600

Et si nous allions au bord de mer pour une balade culturelle vivifiante et lumineuse ! Le petit port de pêche de La Ciotat blotti au creux des trois secs a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. Notre visite guidée ravive l’histoire de La Ciotat, à travers ses habitants, ses pêcheurs, ses ouvriers du chantier naval, ainsi que ses riches propriétaires. La Ciotat est aussi le berceau de deux inventions incontournables: le cinéma et la pétanque bien sûr ! Embarquons ensemble à la découverte d’une ville surprenante de contrastes qui ne vous laissera pas indifférent.

Provence Buissonnière est un collectif de trois guides conférencières, Carole, Lidia et Sandrine, qui propose des visites dans les différents quartiers de Marseille et en Provence.

provencebuissonniere@gmail.com +33 6 42 69 44 07 https://www.provence-buissonniere.com/

Et si nous allions au bord de mer pour une balade culturelle vivifiante et lumineuse ! Le petit port de pêche de La Ciotat blotti au creux des trois secs a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. Notre visite guidée ravive l’histoire de La Ciotat, à travers ses habitants, ses pêcheurs, ses ouvriers du chantier naval, ainsi que ses riches propriétaires. La Ciotat est aussi le berceau de deux inventions incontournables: le cinéma et la pétanque bien sûr ! Embarquons ensemble à la découverte d’une ville surprenante de contrastes qui ne vous laissera pas indifférent.

Quai François Mitterrand Port Vieux de La Ciotat La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-05-20 par