Après la chute de La Rochelle en 1628, Montauban se retrouve seule à résister au roi de France et se contraint à la reddition l’année suivante. Cela marque le début d’une reprise en main de la société montalbanaise par le pouvoir catholique royal, qui va s’évertuer à faire disparaitre les traces de la cité qui a fièrement résisté au roi en 1621 : démantèlement des fortifications, destruction des temples, reconstruction de la cathédrale et du palais épiscopal, grands travaux urbains… La ville que nous avons aujourd’hui sous les yeux est née dans cette seconde partie du XVIIe siècle. Montauban sous la Contre-Réforme. CIAP Montauban 25 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

