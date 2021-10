Valence Valence Drôme, Valence Visite guidée : La chapelle du lycée Montplaisir Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme EUR Au cœur du Lycée Montplaisir, ancien Grand séminaire de la ville de Valence, se cache une magnifique chapelle que nous vous invitons à découvrir. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

