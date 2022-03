Visite guidée : “La chapelle des Trinitaires du collège Sainte-Anne – Lycée La Providence” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : “La chapelle des Trinitaires du collège Sainte-Anne – Lycée La Providence” Valence, 11 mai 2022, Valence. Visite guidée : “La chapelle des Trinitaires du collège Sainte-Anne – Lycée La Providence” Valence

2022-05-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-11

Valence Drôme Valence EUR Dans les années 1860, les soeurs Trinitaires font appel à Pierre Bossan, architecte de Notre-Dame de Fourvière, pour réaliser cette chapelle dédiée au Sacré Coeur, située au centre du pensionnat et exceptionnellement ouverte à la visite. artethistoire@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 20 86 https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-et-sorties/equipements-culturels/pays-d-art-et-d-histoire.html Valence

dernière mise à jour : 2022-02-16 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Visite guidée : “La chapelle des Trinitaires du collège Sainte-Anne – Lycée La Providence” Valence 2022-05-11 was last modified: by Visite guidée : “La chapelle des Trinitaires du collège Sainte-Anne – Lycée La Providence” Valence Valence 11 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme