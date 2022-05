Visite guidée la cathédrale Saint-Lazare, 5 juillet 2022, .

Visite guidée la cathédrale Saint-Lazare

2022-07-05 – 2022-07-05

EUR Autun célèbre les 900 ans de sa cathédrale, tout juste sortie de plus de 20 ans de restaurations. Un guide vous emmène à la découverte de ce joyau du style roman clunisien. Vous saurez tout de cet édifice construit à partir de 1120 et célèbre pour son décor sculpté signé de Gislebertus. Son rôle d’église de pèlerinage et son architecture sont incontournables dans la découverte d’Autun au Moyen Âge.

