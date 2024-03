Visite guidée la cathédrale Saint-Lazare Rue Chanoine Trinquet Autun, mercredi 18 septembre 2024.

Visite guidée la cathédrale Saint-Lazare Rue Chanoine Trinquet Autun Saône-et-Loire

Autun célèbre les 900 ans de sa cathédrale, tout juste sortie de plus de 20 ans de restaurations. Un guide vous emmène à la découverte de ce joyau du style roman clunisien. Vous saurez tout de cet édifice construit à partir de 1120 et célèbre pour son décor sculpté signé de Gislebertus. Son rôle d’église de pèlerinage et son architecture sont incontournables dans la découverte d’Autun au Moyen Âge. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-18 14:30:00

fin : 2024-09-18 16:00:00

Rue Chanoine Trinquet Fontaine Saint-Lazare

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

L’événement Visite guidée la cathédrale Saint-Lazare Autun a été mis à jour le 2024-03-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)