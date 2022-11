Visite guidée : La cathédrale insolite Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme 3 3 Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique : autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année ! RDV à l’Office de Tourisme-place Notre-Dame.

Billetterie directement auprès du guide conférencier. RENDEZ-VOUS : ● Dimanche 20 novembre à 15h : Les œuvres de Nicolas Blasset

● Dimanche 4 décembre à 15h : Rois et reines à la cathédrale

● Samedi 17 décembre à 14h : La perspective

● Samedi 7 janvier à 15h : Les abords de la cathédrale

● Dimanche 22 janvier à 15h : Le baroque dans la cathédrale

● Dimanche 5 février à 15h : Les Apôtres dans la cathédrale

● Dimanche 12 février à 15h : L’art du bronze

● Samedi 4 mars à 11h : Les vitraux

