Rdv à l’Office de Tourisme – Place Notre-Dame. Paiement auprès du guide. Embarquez pour un voyage à grande vitesse qui vous délivrera la grande histoire de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens en 30 minutes ! Réservation OBLIGATOIRE : http://bit.ly/resaAMAH

