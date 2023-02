Visite guidée: la cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: la cathédrale et ses merveilles
Place Louis Pasteur, 22 février 2023, Bayonne

2023-02-22 – 2023-02-22

Place Louis Pasteur Entrée du cloître

Bayonne

Inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie et son cloître recèlent de nombreuses merveilles. Vous découvrez un remarquable vitrail Renaissance, des peintures murales du XIXe siècle récemment restaurées et un élément habituellement inaccessible au public : le décor sculpté médiéval du portail sud.

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne

