Visite guidée : La cathédrale et ses merveilles Bayonne, 28 août 2021, Bayonne.

EUR 6 6 Inscrits au Patrimoine mondial par l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie et son cloître recèlent de nombreuses merveilles. Au cours de cette découverte du monument, vous appréhendez une architecture remarquable, ses détails et ses décors sculptés souvent méconnus. Décors floraux, visages sculptés et gargouilles se révèlent…

Durée : 1h

