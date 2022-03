Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Bourges, 16 avril 2022, Bourges. Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Bourges

2022-04-16 – 2022-04-17

Bourges Cher Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’

En moins d’1 heure, vous saurez tout, enfin l’essentiel ! sur la Cathédrale Saint-Etienne

Départ avec un minimum de 2 personnes Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’

En moins d’1 heure, vous saurez tout, enfin l’essentiel ! sur la Cathédrale Saint-Etienne

Départ avec un minimum de 2 personnes ©Ad2t

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Bourges 2022-04-16 was last modified: by Visite guidée : La Cathédrale en cinq sec’ Bourges Bourges 16 avril 2022 bourges cher

Bourges Cher